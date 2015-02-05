Бойовики "ЛНР" обстріляли місію ОБСЄ

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ, опублікованому в четвер.

Зокрема, спостерігачі моніторингової місії відзначають, що 4 лютого патруль ОБСЄ направлявся дорогою з Луганська, щоб зустріти інших спостерігачів місії, які рухалися з контрольованого Україною Сєверодонецька (90 км на захід від Луганська). Місія в той день запланувала провести ротацію спостерігачів на мосту в Станиці Луганській (17 км на північний схід від Луганська).

"Попереднього дня, спеціальна моніторингова місія вела всесторонні переговори з представниками "ЛНР" та українськими Збройними силами зі спільного центру з контролю та координації (щодо дотримання режиму припинення вогню), який базується в Луганську, та досягла попередніх домовленостей про встановлення режиму припинення вогню 4 лютого з 11:00 по 14:00. Обидві сторони підтвердили "режим тиші" вранці 4 лютого", - відзначили у місії.

При цьому наголошується, що "об 11:00, коли патруль спеціальної моніторингової місії рухався з Луганська, і коли залишалось приблизно 700 метрів доїхати до південної частини мосту в Станиці Луганській (територія підконтрольна бойовикам "ЛНР"), черга з трьох мінометних мін була випущена в напрямку транспортних засобів місії".

Читайте такожОБСЄ підтвердила обстріл Луганська касетними боєприпасамиУ цьому зв'язку спостерігачі відзначили, що перший вибух трапився приблизно в 40 метрах з лівої сторони перед першим транспортним засобом місії. Потім після того, як перший вибух не зачепив машини місії, другий вибух було здійснено через 10 секунд, вдаривши в 50 метрах з правої сторони першої машини місії. Третій вибух стався, коли місія повернула назад в напрямку Луганська.

Спостерігачі третій вибух чули, але не бачили, але за оцінками місії, він стався позаду патруля місії. "Спеціальна моніторингова місія проаналізувала, що мінометний обстріл (ймовірно зі зброї 82 мм калібру) стався з північно-західного напрямку", - відзначили в ОБСЄ.