В рамках четвертої хвилі мобілізації було сповіщено понад 100 тис. осіб - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав заступник керівника Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації президента України Олексій Покотило.

"На даний час сповіщені понад 100 тис. чоловік і пройшли медичне обстеження понад 58 тис. чоловік. Близько 16 тис. військовослужбовців станом на сьогоднішній день уже направлені в навчальні центри і з ними проводиться підготовка", - зазначив Покотило.

Водночас він зазначив, що у військові комісаріати надійшло понад 3,7 тис. добровольців. За словами Покотила, ті добровольці, які через стан здоров'я не відповідають вимогам служби в армії, зможуть проходити підготовку в підрозділах самооборони відповідних областей і районів.

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Покотило зазначив, що найкращі показники виконання планів мобілізації з надання людських і транспортних ресурсів у навчальні центри демонструють Вінницька область (на 100% виконала завдання по мобілізації військовозобов'язаних), Хмельницька область (завдання виконані на 90%) та Кіровоградська область (на 80%).

Найгірші показники мають Харківська, Сумська, Тернопільська та Івано-Франківська області, де плановий показник становить від 25 до 60%.

Як повідомляв УНІАН, перша хвиля нинішньої мобілізації до лав ЗСУ почалася 20 січня і триватиме 90 днів, мобілізації підлягає понад 60 тисяч осіб.

У цілому, у 2015 році мобілізація буде відбуватися у три етапи і триватиме від січня по серпень. Другий етап розпочнеться орієнтовно від квітня і триватиме 60 днів, а третій етап - від червня також буде тривати 60 днів.

Протягом цього року у ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців.

Раніше УНІАН повідомляв, що план розсилання повісток у рамках мобілізації виконано на 95%.