ОБСЄ: під час обстрілу лікарні в Донецьку 5 осіб загинуло, 26 – поранені

Про це йдеться в денному звіті місії ОБСЄ, опублікованому в п'ятницю.

Зокрема, сказано, що спостерігачі відповідно до повідомлення 4 лютого про обстріл Кіровського району Донецька, оглянули та оцінили наслідки обстрілу в трьох різних зонах вказаного району.

Місія відвідала місце обстрілу лікарні №27, передня частина якої зазнала сильного пошкодження. Аналізуючи чотири воронки в трьох різних місцях, в тому числі дві з них в лікарні, місія дійшла висновку, що обстріл вівся з реактивної системи залпового вогню БМ-26 "Ураган" з південної та південно-західної частини Донецька.

Читайте такожОБСЄ підтвердила обстріл Луганська касетними боєприпасами"Лікар та медсестра лікарні №24 (в яку доставили декотрих важко поранених) повідомили спеціальну моніторингову місію, що п'ять осіб померли миттєво і 26 отримали поранення, коли два снаряди вдарили поруч з лікарнею №27. Одна особа з числа постраждалих померла пізніше", - відзначається в звіті.

Моніторингова місія бачила пошкодження стіни дитсадку №381, який знаходиться по вулиці Пінтера, 10, а також сусідньої багатоповерхівки.

Спостерігачі відзначають, що пошкодження були спричинені від осколків снаряду після пострілу з системи залпового вогню. Пошкодженою також виявилася і бруківка.