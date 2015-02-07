Українські військові просять ОБСЄ посприяти припиненню вогню для вивезення тіл загиблих
Українські військові звернулися до спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі, щоб спостерігачі посприяли у контакті з бойовиками ”ДНР” встановленню тимчасового режиму припинення вогню на маріупольському напрямку для вивезення тіл померлих солдатів поблизу населеного пункту Широкіне.
Про це йдеться в денному звіті місії ОБСЄ, опублікованому в п`ятницю.
Зокрема зазначається, що представники українських Збройних сил звернулись до моніторингової місії за допомогою офісу спільного центру з контролю та координації щодо відведення важкого озброєння та дотримання припинення вогню в Маріуполі, щоб ті посприяли встановленню місцевого перемир`я з ”ДНР” поруч з Широкіним (97 км на південь від Донецька).
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У цьому зв`язку наголошується, що припинення вогню необхідне, щоб забезпечити можливість вивезення останків тіл двох солдатів, яких вбили під час сутичок в тому районі. Місія передала цей запит бойовикам ”ДНР”, які проінформували спостерігачів, що ”запит буде переданий керівництву для схвалення”.