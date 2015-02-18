Британія оприлюднила докази присутності ЗРК Росії на Донбасі

Фото сучасних російських ЗРК "Панцир" З-1, які використовують бойовики на Донбасі, посольство опублікувало в Twitter.

"Світ стурбований Дебальцевим. Росія повинна виконати мінські угоди і вивести зброю з України. Наприклад, це", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, пояснюється, яким чином можна розпізнати дане російське озброєння, якого немає на озброєнні української армії, а також наводиться хронологія, де і коли ЗРК був зафіксований на Донбасі.