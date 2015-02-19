Бойовики переправляють тіла загиблих росіян до Ростова без документів, доставкою займається ФСБ - Тимчук

Командування бойовиків терористичної організації «ДНР» видало «суворий наказ» про переправлення тіл загиблих російських громадян безпосередньо до Ростова-на-Дону (Росія), без попереднього оформлення документів про смерть і сортування у місцевих моргах.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожСБУ: Росія приховує загибель своїх військових в Україні, підміняючи документи загиблих

""Класифікацією" трупів знищених терористів і встановленням їх приналежності (місцеві бойовики або громадяни РФ) займаються на території, підконтрольній "ДНР" і "ЛНР", російські фахівці. Доставкою трупів до Росії займається якась російська "комерційна структура" (насправді - спецпідрозділ ФСБ РФ)", - йдеться у повідомленні.