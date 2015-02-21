У район Новоазовська доставляють військову техніку і бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів щодо вторгнення в Україну військової техніки та живої сили з Росії.

"Заходи відбуваються... Вони відбуваються практично щоночі", - сказав він і додав, що заходи відбуваються "малими групами", які, зрештою, "концентруються".

Лисенко відзначив, що наразі спостерігається активність ворога на південному напрямку. "В районі Новоазовська, куди також потрапляє і військова техніка, і бойовики, і боєприпаси", - сказав речник АТО.

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