Крихітний острів в Австралії, який захопили сотні коал: що приховують 'милі' звірі

Тут немає магазинів та готелів, а за кожним кроком людей стежать очі з дерев.

На клаптику землі площею менш як 8 кілометрів квадратних розселилися сотні коал, тисячі кенгуру та рідкісні птахи, пише National Geographic.

Мова йде про острів Реймонд у штаті Вікторія, який став справжнім епіцентром дикої природи, де тварини відчувають себе повноправними господарями.

Потрапити на острів можна лише на поромі, проте мандрівників одразу попереджають про відсутність будь-якого комфорту: тут немає ресторанів чи готелів. Головна розвага – пошук прихованих у листі звірів.

"Продовжуйте дивитися вгору, бо вони в деревах. Але також слідкуй за землею на пошуках сліду коали, що може свідчити про те, що коала ховається серед листя зверху", - поділвся порадою Робін Пайл, президент фонду Koala Island, який опікується коалами.

Попри "іграшкову" зовнішність, мешканці острова мають суворий характер. Місцеві знають коалу, на ім'я Йогі – забіяку з розірваним вухом, який постійно вв'язується у бійки. Вони закликають не підходити до тварин близько.

Шеллі Робінсон, президентка Koalas застерігає:

"Усі думають, що вони милі й ласкаві, але це справжні дикі тварини".

Острів унікальний тим, що коали тут не є корінними мешканцями – їх завезли у 1950-х роках для порятунку виду. Тепер вони настільки розплодилися, що за одну прогулянку можна зустріти до 40 особин. Щоправда, більшість часу вони нерухомі.

"Коали сплять 20 годин на добу, щоб зберегти енергію для обробки евкаліптового листя, яке вони їдять", – пояснює Робінсон.

Окрім сумчастих "сонь", на острові мешкає понад тисячу кенгуру, єхидни та навіть один самотній вомбат, якого колись врятували та випустили на волю.

