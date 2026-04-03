Авіакомпанія Icelandair оголосила незвичну акцію: пропонує 10-денну подорож, аби довести, що навіть найгірші фотографи здатні зробити вражаючі знімки Ісландії, повідомляє Euronews.

Як зазначають автори, сьогодні майже кожен має камеру в кишені завдяки смартфонам, але це зовсім не означає, що зробити гарне фото легко. Теоретично все просто – навів і зняв. На практиці ж у багатьох виходять розмиті чи порожні знімки, або ж люди роблять класичні помилки, на кшталт пальця, що перекриває половину кадру.

"Якщо ви вважаєте себе серед тих, хто фотографує невдало, цього разу це може зіграти вам на руку", - йдеться у повідомленні.

Icelandair пропонує переможцю акції 10-денну поїздку до країни з оплаченими авіаквитками в обидва боки, проживанням, кишеньковими витратами, а також винагородою у 43 тисячі євро – в обмін на створення під час подорожі фото- та відеоконтенту.

Як податися "поганим фотографам"

Кампанія "Really bad photographer" відкрита лише для тих, хто не має професійного досвіду у фотографії та не захоплюється нею серйозно. Кандидати мають бути готові знімати себе на відео та фото, а також брати участь у походах і різноманітних активностях на природі.

Серед базових вимог – наявність дійсного паспорта, вік від 21 року та можливість подорожувати до Ісландії, Великої Британії та США.

Учасникам потрібно відповісти на шість запитань про свої "фотографічні навички", а також, щоб підвищити шанси, можна надіслати 60-секундне відео з поясненням, чому саме ви є ідеальним кандидатом.

