Люди живуть в очікуванні перемир’я: генерал про труднощі з поповненням війська

Потік добровольців, які поповнюють підрозділи Сил оборони через рекрутингові центри, став меншим, ніж було раніше. Цивільні живуть в очікуванні перемир’я і перемоги, а тим часом бійцям на передовій немає заміни. Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, Герой України генерал-майор Олег Апостол в інтерв’ю Укрінформу.

У нього зокрема запитали, наскільки рекрутингові центри ЗСУ сприяють поповненню підрозділів новими людьми.

"Тепер набагато менше. Люди живуть в очікуванні перемир’я і перемоги, але треба думати про те, щоб максимально перемолоти противника, і щоб він відмовився від своїх дій. Якщо ворог завтра зупиниться, то це круто. А коли не зупиниться, то ми виявимося не готовими до цього", - відповів військовий.

Апостол пояснив, що нестача людей впливає на те, що немає заміни тим, хто стоїть на позиціях, що нема ротації, нормальної відпустки.

"Хоча щодо останнього, то мій принцип такий, що всі військовослужбовці мають двічі на рік побувати у відпустці", - уточнив Апостол.

За його словами, люди не до кінця розуміють своєї важливості бути разом із тими хлопцями, які тепер у Збройних силах України.

"Для них це було б підтримкою. Хотілося б, щоб люди розуміли, що таке Десантно-штурмові війська. Коли в них потрапляєш, будеш повністю забезпечений усім, зокрема, матимеш підтримку на полі бою, і тобі нададуть таку підготовку, яка врятує і дасть можливість максимально вижити під час бойових дій", - висловився військовий.

Поповнення війська: рішення Міноборони

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що вже напрацьовано комплексний план щодо розв'язання проблемі із мобілізацією та самовільним залишенням частин (СЗЧ) військовослужбовцями. Один із варіантів розв'язання нинішніх проблем полягає у більшому залученні іноземних громадян до війська.

Як зазначив Федоров, було проведено сотні зустрічей, різних брифінгів, інтерв'ю з експертами, військовими для того, щоб, по суті, проаналізувати ефективність і "випробувати на міцність" цей план (здійснити crash test). У тому числі, він здійснив поїздку на фронт, де зустрівся з близько десятьма командирами корпусів, бригад і відвідав різні угруповання. Під час цих зустрічей міністр задавав багато питань щодо бачення як треба вирішувати це питання і які є відповідні пропозиції.

Він зазначив, що в найближчий час поступово публічно будуть озвучуватися ініціативи.

