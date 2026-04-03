Apple скуповує всю мобільну пам'ять, щоб 'задушити' конкурентів, - ЗМІ

Компанія створює штучний дефіцит DRAM, щоб послабити позиції конкурентів на ринку смартфонів.

Як повідомляє PhoneArena, посилаючись на дані інсайдера Jukan, Apple цього року проводить неабияк агресивну стратегію закупівель мобільної оперативної пам'яті. Купертіно скуповує великі обсяги DRAM, причому за завищеними цінами і навіть з потенційними короткостроковими збитками.

Джерело стверджує, що це свідома тактика. Apple прагне створити штучний дефіцит мобільної оперативної пам'яті та обмежити доступ конкурентів до критично важливих компонентів. В умовах дефіциту пам'яті інші виробники зіткнуться з проблемами при випуску пристроїв, що неминуче позначиться на термінах поставок та їхній позиції на ринку.

Подібна стратегія є частиною довгострокового плану Apple: навіть якщо в короткостроковій перспективі компанія почне втрачати гроші, в майбутньому це допоможе iPhone залишатися більш привабливим і доступним продуктом у порівнянні з пристроями інших брендів.

Раніше глава Apple Тім Кук називав дефіцит чіпів пам'яті та обмежені потужності TSMC з випуску 3-нм чіпів одними з ключових факторів, що стримують розвиток компанії. ЗМІ повідомляли, що Apple може почати купувати пам'ять у китайських YMTC і CXMT, щоб знизити залежність від Samsung на тлі зростання цін на компоненти.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато виробників або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак NAND і DRAM. Так, ASUS й Meizu напередодні офіційно оголосили про згортання своїх мобільних напрямків.

З початку 2026 року Apple вже встигла представити бюджетний телефон iPhone 17e, смарт-мітку AirTag 2, ноутбуки MacBook Pro з M5 Pro і M5 Max, а також нову модель MacBook Neo за $599, яка виявилася "шоком для всього ринку"

Нагадаємо, на тлі триваючого дефіциту пам'яті Sony підняла ціни на PlayStation 5 по всьому світу. У зв'язку з цим користувачі почали масово скуповувати PS5 Pro, яка подорожчає з 800 до 900 євро.

