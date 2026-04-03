Apple скуповує всю мобільну пам'ять, щоб 'задушити' конкурентів, - ЗМІ

Як повідомляє PhoneArena, посилаючись на дані інсайдера Jukan, Apple цього року проводить неабияк агресивну стратегію закупівель мобільної оперативної пам'яті. Купертіно скуповує великі обсяги DRAM, причому за завищеними цінами і навіть з потенційними короткостроковими збитками.
Джерело стверджує, що це свідома тактика. Apple прагне створити штучний дефіцит мобільної оперативної пам'яті та обмежити доступ конкурентів до критично важливих компонентів. В умовах дефіциту пам'яті інші виробники зіткнуться з проблемами при випуску пристроїв, що неминуче позначиться на термінах поставок та їхній позиції на ринку.
Подібна стратегія є частиною довгострокового плану Apple: навіть якщо в короткостроковій перспективі компанія почне втрачати гроші, в майбутньому це допоможе iPhone залишатися більш привабливим і доступним продуктом у порівнянні з пристроями інших брендів.
Раніше глава Apple Тім Кук називав дефіцит чіпів пам'яті та обмежені потужності TSMC з випуску 3-нм чіпів одними з ключових факторів, що стримують розвиток компанії. ЗМІ повідомляли, що Apple може почати купувати пам'ять у китайських YMTC і CXMT, щоб знизити залежність від Samsung на тлі зростання цін на компоненти.
За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато виробників або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак NAND і DRAM. Так, ASUS й Meizu напередодні офіційно оголосили про згортання своїх мобільних напрямків.
З початку 2026 року Apple вже встигла представити бюджетний телефон iPhone 17e, смарт-мітку AirTag 2, ноутбуки MacBook Pro з M5 Pro і M5 Max, а також нову модель MacBook Neo за $599, яка виявилася "шоком для всього ринку"
Нагадаємо, на тлі триваючого дефіциту пам'яті Sony підняла ціни на PlayStation 5 по всьому світу. У зв'язку з цим користувачі почали масово скуповувати PS5 Pro, яка подорожчає з 800 до 900 євро.