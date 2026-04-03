Стару відеокарту GeForce GTX 1650 перевірили у нових іграх: тягне навіть Battlefield 6

Тестування проводилося на ПК з процесором Core i5-12400F та 16 ГБ оперативної пам'яті.

На тлі подорожчання сучасних відеокарт моделі минулих поколінь, такі як GeForce GTX 1650, знову повертаються на прилавки і викликають інтерес економних геймерів.

Автор YouTube-каналу протестував компактну версію GTX 1650 від ASUS з 4 ГБ пам'яті GDDR6 у сучасних хітах та дійшов висновку, що для бюджетного геймінгу у 2026 році цей прискорювач цілком підходить. У поєднанні з Intel Core i5-12400F і 16 ГБ ОЗП він продемонстрував відмінні результати в роздільній здатності 1080p.

З традиційно невимогливими проєктами проблем не виникло: Counter-Strike 2 видає 185 fps, а Fortnite – 110 fps. У більш сучасних онлайн-іграх доводиться знижувати налаштування та використовувати FSR. Наприклад, в ARC Raiders вдалося отримати близько 60 fps, а в Battlefield 6 – 64 fps.

Однак у найновіших проєктах обмеження в 4 ГБ VRAM стає помітнішим. У Oblivion Remastered навіть на найнижчих налаштуваннях і FSR Performance відеокарта видає лише 21 FPS при просіданнях до 11. Проте, у ряді проєктів, таких як Cyberpunk 2077, GTA 5 Enhanced і Red Dead Redemption 2, можна досягти комфортних 60 fps при правильних налаштуваннях.

На що здатна GeForce GTX 1650 у 2026 році:

Counter-Strike 2 із середніми налаштуваннями – 185 fps.

Fortnite із середніми налаштуваннями (DX12) – 109 fps.

ARC Raiders з низькими налаштуваннями – 60 fps.

Battlefield 6 з низькими налаштуваннями та FSR Balanced – 64 fps.

Borderlands 4 у 1080p з низькими налаштуваннями – менше 40 fps.

Crimson Desert з низькими налаштуваннями та FSR 3.1 Balanced – 39 fps.

GTA 5 Enhanced з високими налаштуваннями та FSR – 87 fps.

Kingdom Come: Deliverance 2 з низькими налаштуваннями та FSR Quality – 66 fps.

Resident Evil Requiem з низькими налаштуваннями – 46 fps.

Oblivion Remastered з мінімальними налаштуваннями та FSR – 21 fps.

Expedition 33 з низькими налаштуваннями та FSR Balanced – 35 fps.

Where Winds Meet з низькими налаштуваннями та FSR (70%) – 65 fps.

The Outer Worlds 2 з низькими налаштуваннями та FSR Performance – 30 fps.

Cyberpunk 2077 з низькими налаштуваннями та FSR Balanced – fps.

Red Dead Redemption 2 зі змішаними налаштуваннями – fps.

У підсумку GeForce GTX 1650 навіть через 7 років після виходу залишається непоганим варіантом для бюджетного геймінгу 1080р. Зараз таку відеокарту можна знайти дешевше за $100 на вторинному ринку, однак за можливості краще розглянути версію Super.

Судячи з даних Steam, GTX 1650 посідає 6-те місце за популярністю серед ПК-геймерів. Ба більше, це єдина відеокарта лінійки GTX, яка залишається затребуваною у 2026 році.

Оглядачі PC Gamer присудили AMD Radeon RX 9070 титул найкращої відеокарти 2026 року, відзначивши її видатні характеристики та оптимальне співвідношення ціни й продуктивності.

