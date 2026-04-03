Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на понеділок

Національний банк України встановив на понеділок, 6 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,65 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 16 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,31 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 15 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,57/43,62 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,21/50,26 грн/євро.

В обмінниках України середній курс долара в п'ятницю, 3 квітня, становив 43,70 гривні, а продати долар можна було за курсом 43,59 гривні. При цьому курс євро становив 50,70 гривні за одиницю європейської валюти, а курс продажу - 50,49 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" в цей день знизився на 5 копійок і становив 44,05 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 25 копійок і складав 50,85 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,45 гривні, а євро - за курсом 49,85 гривень за одиницю іноземної валюти.

