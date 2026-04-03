Росія має намір заблокувати резолюцію щодо Ормузької протоки в Раді Безпеки ООН

За словами Лаврова, це не сприятиме мирному врегулюванню конфлікту.

Росія розкритикувала спроби підтримати в Раді Безпеки ООН відновлення судноплавства по Ормузькій протоці із застосуванням сили. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав зрозуміти, що Москва може накласти вето на цю резолюцію, пише Bloomberg.

В агентстві зазначили, що резолюція Ради Безпеки ООН, запропонована Бахрейном за підтримки інших країн Перської затоки та Йорданії, передбачає низку "оборонних заходів" для забезпечення транзитного проходу Ормузькою протокою. Цей проект резолюції запропонує країнам Перської затоки дипломатичну підтримку, якщо вони вирішать взяти участь у військових операціях або у створенні військово-морської оперативної групи, щоб допомогти звільнити протоку від іранського контролю.

За словами голови МЗС РФ, це навряд чи підвищить шанси на мирне врегулювання конфлікту в регіоні.

"Чи то ця резолюція була запланована, чи то буде використана – вона, безумовно, була запланована з най"благороднішими намірами" – для зриву тих шансів на переговори, що зароджуються і все ще є дуже крихкими. Або вона буде використана для узаконення агресії проти Ірану задним числом", – сказав Лавров на спільній прес-конференції з головою МЗС Єгипту Бадромом Абдельаті в Москві.

Також голова МЗС РФ додав, що в цій резолюції не згадується те, що "Іран є жертвою агресії". За його словами, її прийняття викличе ворожість з боку влади Тегерана.

РФ, Китай і Франція блокують резолюцію щодо Ормузької протоки

Раніше The New York Times з посиланням на слова неназваного дипломата і високопоставленого чиновника ООН писало, що Росія, Китай і Франція фактично заблокували спроби арабських країн домогтися санкціонування Радою Безпеки ООН силового розблокування Ормузької протоки.

Відповідну резолюцію підготував Бахрейн за участю країн Перської затоки. Голосування щодо неї має відбутися в п'ятницю. Поки що незрозуміло, чи зможуть дипломати переконати Китай, Росію та Францію приєднатися до ініціативи. Кожна з цих країн має право вето.

