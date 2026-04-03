В Київській області російський дрон влучив в ветеринарну клініку: загинули тварини

Працівники ДСНС боролися за кожне життя, але врятуватися вдалося не всіх тварин.

В селищі Чабани Київської області в п'ятницю, 3 квітня, російський безпілотник влучив у ветеринарну клініку, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) в Telegram.

"У Чабанах на Київщині росіяни атакували ветеринарну клініку, де на лікуванні та перетримці перебували беззахисні тварини…", - йдеться в повідомленні рятувальників.

На жаль, попри зусилля працівників ДСНС, врятувати вдалося не всіх тварин.

"Рятувальники боролися за кожне життя: проводили екстрену евакуацію чотирилапих із пошкодженої будівлі, подавали кисень постраждалим тваринам та намагалися стабілізувати стан поранених пацієнтів. На жаль, попри всі зусилля, врятувати вдалося не всіх...", - додає відомство.

Очільник Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник в Telegram повідомив, що через пошкодження ветеринарної клініки загинуло близько 20 тварин.

Він додав, що є жертви й серед мирного населення Київщини:

"На жаль, станом на зараз маємо одного загиблого та вісьмох постраждалих, серед яких дитина. Усім людям надається необхідна медична допомога".

Зоозахисна організація UAnimals в Facebook написала, що намагається зв'язатися з клінікою, щоб з'ясувати, чим вони можуть допомогти. Зокрема, вона готова оплатити лікування тварин, які вижили.

Як повідомляє ТСН, за уточненням лікарів, загинуло семеро тварин - двоє собак та п'ятеро котів.

Атака РФ по Україні: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що повітряні сили ЗСУ розповіли, що станом на 14:00 п'ятниці, 3 квітня, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 ціль - 26 ракет та 515 безпілотників різних типів. Додається, що Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Було зафіксовано влучання 11 ракет та 27 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 22 локаціях.

Також ми писали, що керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко припустив, що метою атак росіян серед білого дня по Україні є збільшення кількості жертв серед цивільних людей. Коваленко вважає, що саме тому ворог запланував комбіновану атаку на робочий день з застосуванням великої кількості ракет та безпілотників. Він закликав ставитися до тривог серйозно та перебувати в цей час в безпечних місцях.

