Люди, які не люблять святкувати свій день народження, мають одну спільну рису

Деякі люди не люблять святкувати свій день народження. Вони ігнорують будь-яку згадку про нього, наполягають, що не хочуть метушні, і навіть "забувають" повідомити новим друзям про його дату. Можна припустити, що вони роблять це через скромність або сором'язливість, але психологи стверджують, що причина набагато глибша – і набагато сумніша, пише siliconcanals.com.
Розрив між ритуалом і визнанням
Ми живемо в епоху, коли привітання з днем народження стали майже автоматизованими. Facebook нагадує нам, ми пишемо "З Днем народження!" і йдемо далі. Але чи справді ми робимо це від щирого серця? Як часто ми дійсно акцентуємо увагу на людині, а не просто згадуємо її?
Передбачається, що це день, коли наша цінність, гідна святкування, сприймається як даність, а не ставиться під сумнів. Але для багатьох людей дні народження насправді підкреслюють почуття власної неповноцінності. Розрив між тим, що цей день повинен означати, і тим, як він насправді відчувається, стає занадто болючим, щоб його подолати.
Захист занижених очікувань
Дослідження показують, що люди, які применшують значення своїх днів народження, часто роблять це, щоб уникнути дискомфорту, пов'язаного з перебуванням у центрі уваги.
Однак справа не тільки в неприязні до уваги. У деяких людей накопичуються погані спогади про дні народження. Можливо, в дитинстві вони відчували себе обділеними увагою, особливо у свій день народження. Цей дитячий досвід формує нас сильніше, ніж ми думаємо. Якщо ваші дні народження постійно розчаровували, чи варто дивуватися, що в дорослому віці ви воліли б взагалі пропустити цю подію?
Парадокс небажання того, чого ви насправді хочете найбільше
Водночас люди, які наполягають на тому, що їм байдуже до своїх днів народження, часто піклуються про них найбільше – просто не про те, про що, як нам здається, вони повинні піклуватися.
Дослідження показують, що люди, які применшують значення своїх днів народження, прагнуть щирої вдячності, а не обов'язкового визнання. Вони не хочуть меншого. Вони хочуть чогось конкретного, чого не можуть дати більшість святкувань дня народження: справжнього зв'язку, відчуття, що їхнє існування дійсно має значення.
Сміливість, необхідна, щоб перестати сподіватися
У рішенні перестати святкувати свій день народження є щось сміливе. Це декларація незалежності від розчарування. По суті, ви говорите: "Я більше не дозволю цьому дню мати над мною владу".
Дехто стверджує, що це пов’язано з емоційною зрілістю. Дослідження показують, що байдужість деяких людей до святкування дня народження пояснюється високим рівнем емоційної безпеки, коли вони не шукають зовнішнього підтвердження своєї цінності.
Однак, можливо, справа не в тому, що таким людям не потрібне підтвердження – можливо, вони просто навчилися перестати шукати його в джерелах, які постійно не надають його в достатній мірі.
