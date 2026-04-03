Весна приходить поступово: в найпопулярнішому дендропарку України стартував туристичний сезон

"Софіївка" запрошує туристів насолодитися весною, поки ще немає літніх натовпів.

В "Софіївці, найпопулярнішому дендрологічному парку України, розташованому в місті Умань Черкаської області, цього тижня офіційно стартував новий туристичний сезон.

Як йдеться в повідомленні на офіційній Facebook-сторінці "Умань туристична", цього року вхідний квиток до парку для дорослих коштує 200 гривень, для дітей шкільного віку – 100 гривень, а для уманців вхід безплатний.

Крім того, додатково можна замовити екскурсію "Софіївкою" : для дорослих її вартість становить 70 гривень, а для дітей – 40 гривень.

Парк відкритий для відвідувачів щодня з 9:00 до 20:00, однак сфера обслуговування на його території працює до 18:00.

Крім того, на території "Софіївки", починаючи з квітня, активно проводяться різноманітні культурні заходи – художні виставки, майстер-класи тощо.

"Весна у "Софіївку" приходить поступово... Крізь світло, пташиний спів і перші квіти, що тягнуться до сонця... Ще зовсім трохи – і парк розквітне на повну, заграє барвами та ароматами. А поки що – ідеальний час відчути цю ніжну, тиху весну", – зауважують в адміністрації дендропарку.

Крім того, традиційно щороку навесні в Україні процвітає так званий квітковий туризм – туристи масово відвідують різноманітні природні парки, щоб помилуватися цвітінням квітів.

