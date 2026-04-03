Влучання 11 ракет і дронів: Повітряні сили розкрили деталі атаки росіян

Крім ракет також зафіксоване влучання 27 ударних БпЛА.

Українською протиповітряною обороною було збито або подавлено 541 повітряну ціль ворога - 26 ракет та 515 безпілотників різних типів.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram-каналі, у ніч на 3 квітня (з 18:00 2 квітня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 579 засобів повітряного нападу:

10 балістичних ракет "Іскандер-М" (райони пуску - Курська та Ростовська області Росії);

25 крилатих ракет Х-101 (район пуску - з повітряного простору Самарської обл. Росії);

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (район пуску - Ростовська обл. Росії);

542 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - Росія, Гвардійське, Чауда, тимчасово окупована територія Криму. Понад 330 з них - "Шахеди".

"Згідно з попередніми даними, станом на 14:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 ціль - 26 ракет та 515 безпілотників різних типів", - повідомили у Повітряних силах.

Йдеться про 24 крилаті ракети Х-101, дві крилаті ракети "Іскандер-К" та 515 ворожих БпЛА різних типів.

Водночас зафіксовано влучання 11 ракет та 27 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 22 локаціях.

Ранковий удар по Україні

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні Росія розпочала масштабну атаку на Україну. У небі було зафіксовано зліт бомбардувальників стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160, а також рух сотень безпілотників.

Зокрема, Микола Калашник, очільник Київської обласної державної адміністрації повідомив про одного загиблого та вісьмох постраждалих, серед яких дитина.

Фіксують наслідки у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах області. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, адміністративні будівлі та інші об’єкти. Через пошкодження ветеринарної клініки загинули тварини.

