'Зірвати куш': Трамп анонсував нафтовий 'фонтан' для усього світу

Президент США обіцяє незабаром розблокувати Ормузьку протоку.

США потрібно ще трохи часу, аби розблокувти Ормузьку протоку і відновити потік нафти з регіону. Про це американський президент Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social.

"З невеликим додатковим часом ми можемо легко відкрити Ормузьку протоку, забрати нафту та зірвати куш. Це було б "фонтаном" для світу", - написав Трамп.

Ситуація довкола Ірану: останні новини

Як писав УНІАН, минулого тижня Трамп заявив, що США ведуть ґрунтовні переговори з Іраном із "правильними людьми", не уточнюючи деталей. За його словами, Іран як жест доброї волі дозволив пройти кільком нафтовим танкерам через Ормузьку протоку, що він розцінює як сигнал готовності до домовленостей. Однак підтверджень цьому ніхто так і не побачив.

Через неможливість експортувати власну нафту ОАЕ готові підтримати США та союзників у силовому відкритті Ормузької протоки, закликаючи до створення міжнародної коаліції. Емірати розглядають як пряму військову участь, так і допоміжні ролі (зокрема розмінування), водночас наполягаючи на жорсткішій політиці щодо Ірану. Інші країни Перської затоки теж вважають військове втручання усе більш виправданим навіть попри ризик розширення конфлікту.

Вас також можуть зацікавити новини: