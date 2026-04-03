Зеленський розповів, чи залучена Україна до розблокування Ормузької протоки

За його словами, війна й переговори щодо відкриття Ормузької протоки можуть відбуватися паралельно.

Україна відкрита до обговорення питання щодо Ормузької протоки, але наразі ми не залучені й до нас не зверталися з таким запитом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Наш сигнал Сполученим Штатам і країнам Близького Сходу щодо Ормузької протоки полягав у тому, що ми відкриті до обговорення цього питання. Станом на сьогодні я не бачу жодної країни, яка могла б самостійно зняти блокаду, – лише спільні кроки можуть дати результат", - написав він.

Президент підкреслив, що Україна має досвід запуску зернового коридору в Чорному морі попри спроби Росії заблокувати постачання продовольства та інших товарів.

"Ситуація зараз схожа, але йдеться про енергетику. Наша пропозиція – на основі нашого досвіду – була такою: війна й переговори щодо відкриття Ормузької протоки можуть відбуватися паралельно. Варто спробувати знайти дипломатичне рішення, і це може бути вигідно обом сторонам війни", - зауважив голова держави.

За його словами, альтернативним кроком може бути встановлення одностороннього контролю над протокою, як це зробила Україна із зерновим коридором.

"Для цього знадобляться перехоплювачі, військові конвої для супроводу суден, велика інтегрована мережа РЕБ та інші інструменти. Ми готові допомогти із цим. Але наразі ми ще не залучені. Поки що ніхто не звертався з таким запитом. Ми лише ділимося своїми знаннями. Якщо одного дня наші партнери захочуть ними скористатися, ми будемо готові", - додав Зеленський.

Робота українських експертів на Близькому Сході - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що українські експертні команди у країнах Близького Сходу та регіону Затоки перебувають там для того, щоб проаналізувати, що відбувається в тій чи іншій країні, – на якому рівні їхній захист, які зміни потрібні, що може посилити їх.

За словами голови держави, ми перейшли до другого етапу, коли вже їхні оборонні сектори показують, на що вони готові та що вони хочуть від нас.

Вас також можуть зацікавити новини: