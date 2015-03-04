Бойовики обстріляли Кримське та Троїцьке, поранено військового

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, минулої ночі на околиці Кримського (поблизу колишнього 31-го блокпоста на "Бахмутці") спалахували перестрілки між бойовиками і українськими силовиками з використанням автоматичної зброї і гранатометів.

Ніхто з мирних жителів не постраждав, проте під час однієї з перестрілок вогнепальні поранення отримав 20-річний український військовослужбовець, якого госпіталізували в лікарню Лисичанська.

Згідно з повідомленням, не дотримувався режим бойової тиші також на Дебальцевському плацдармі, адміністративного кордону Луганської та Донецької областей.

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Так, вночі в околицях Троїцького (Попаснянський район) виникали перестрілки і чулися мінометні вибухи. Інформації про руйнування або постраждалих не надходило.

За даними прес-служби, в інших традиційно «гарячих точках» області тихо. Триває відновлення систем життєзабезпечення, пошкоджених під час попередніх обстрілів. На сьогодні в області два населених пункти залишаються без електроенергії - Новотошківка та Троїцьке. Вчора і сьогодні сапери розміновують підходи до перебитих ліній електропередач, щоб дати доступ до них аварійним бригадам.