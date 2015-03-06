Військові відбили штурм бойовиків у напрямку Маріуполя

Про це заявив прес-офіцер сектору "М" Олег Сушинський, повідомляє 0629.

За його словами, 5 березня о 19:45, 20:15, 20:40 над східними околицями Маріуполя були помічені польоти БПЛА, пізніше, у 21:38, почався штурм позицій сил АТО в Широкіно. Відзначається, що угрупування "ДНР" складом 20 осіб, застосовуючи вогнепальну зброю, почала штурм. Атака була відбита.

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Згідно з повідомленням, в 21:45 по позиціях українських військових в Широкіно був відкритий вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Обстріли тривали до ранку.

Втрат серед особового складу ЗСУ немає. Ситуація контролюється.