Росія значно активізувала повітряну розвідку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожВздовж кордону з Харківською областю РФ розмістила системи радіорозвідки - депутат"Противник значно активізував повітряну розвідку - за минулу добу зафіксовано польоти 27 безпілотних літальних апаратів", - сказав Лисенко.