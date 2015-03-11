Росія значно активізувала повітряну розвідку
21:52, 11 березня 2015Війна
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Протягом минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції на сході України шпигували 27 російських безпілотників.
Лисенко повідомив про активізацію російських безпілотників / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожВздовж кордону з Харківською областю РФ розмістила системи радіорозвідки - депутат"Противник значно активізував повітряну розвідку - за минулу добу зафіксовано польоти 27 безпілотних літальних апаратів", - сказав Лисенко.
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