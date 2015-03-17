Бойовики кожну добу вивозять до Росії по дюжині фур вугілля - нардеп

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук.

«У середньому в добу фіксується вивезення в РФ з території Луганської області по 10-12 великовагових вантажних автомобілів («фур») з вугіллям», - пише Тимчук.

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За його інформацією, у супровідних документах вантаж оформлюється як «вугілля України» з дотриманням усіх митних формальностей з боку російської митниці.

Раніше Тимчук повідомляв, що в районі Горлівка - Єнакієве - Дебальцеве на сьогоднішній день сконцентровано близько 6 тисяч осіб у складі формувань російсько-терористичних військ.