Бойовики кожну добу вивозять до Росії по дюжині фур вугілля - нардеп
08:47, 17 березня 2015Війна
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Незаконні збройні формування продовжують вивозити вугілля на територію Росії.
REUTERS
Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук.
«У середньому в добу фіксується вивезення в РФ з території Луганської області по 10-12 великовагових вантажних автомобілів («фур») з вугіллям», - пише Тимчук.
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За його інформацією, у супровідних документах вантаж оформлюється як «вугілля України» з дотриманням усіх митних формальностей з боку російської митниці.
Раніше Тимчук повідомляв, що в районі Горлівка - Єнакієве - Дебальцеве на сьогоднішній день сконцентровано близько 6 тисяч осіб у складі формувань російсько-терористичних військ.
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