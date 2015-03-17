Бойовики ховають танки і САУ на території "Стиролу" - заступник командувача АТО

Про це сьогодні повідомив заступник командувача АТО полковник Валентин Федічев, передає прес-служба Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

"На території концерну «Стирол» у Горлівці 16 танків бойовиків, дев'ять 122-мм САУ «Гвоздика», 12 гаубиць Д-30 такого самого калібру", - заявив Федічев.

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Заступник командувача АТО також повідомив, що у Горлівці на території ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика» перебувають 10 РСЗВ БМ-21 «Град».

Федічев наголошує, що ці дані спростовують твердження ватажків «ДНР» та «ЛНР» про виконання бойовиками Мінських домовленостей.

Нагадаємо, у липні минулого року ЗМІ повідомляли, що бойовики погрожують підірвати "Стирол" у Горлівці, якщо українська армія продовжить наступ.