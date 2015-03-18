СБУ зібрала три томи свідчень про скоєні терористами злочини проти людяності

СБУ вже передала Генпрокураті три томи матеріалів таких справ, повідомив голова слідчого управління СБУ Василь Вовк, якого цитує Українська правда.

Зокрема, за його словами, СБУ перевіряє інформацію про проведення терористами медичних експериментів над заручниками.

Інформація про експерименти базується на свідченнях звільнених заручників і зафіксовані в кримінальних провадженнях.

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"У нас є дані, що терористи знущаються з заручників у такий спосіб, що фашисти з концтаборами відпочивають. Терорист на прізвисько Батон проводить над людьми медичні експерименти з хірургічним втручанням", - зазначив він.

Крім того, він повідомив, що є інформація про те, що бойовик Моторола застрелив кількох українських військових.

"У нас є підтверджені дані про те що Моторола власноруч розстріляв кілька наших військових тільки за те, що вони були танкістами та артилеристами, і на них була українська військова форма", - повідомив Вовк.