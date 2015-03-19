За добу на Донбасі поранений один військовослужбовець
15:01, 19 березня 2015Війна
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За добу в зоні АТО отримав поранення один військовослужбовець.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає, один воїн отримав поранення", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, 5 отримали поранення.
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