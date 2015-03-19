Волонтери відзвітували про свої перші сорок мільйонів гривень (інфографіка)

Про це сказано на сторінці групи в Facebook.

Читайте такожВолонтери виклали відео аеророзвідки з Дебальцевого, Логвиново, Попасної та Карлівки"Я добре пам’ятаю, як ми (нас тоді було тільки четверо) раділи першим зібраним двомстам тисячам. Так добре пам’ятаю, як гірко було, коли ми зібрали перший мільйон. Перший мільйон приніс розуміння, що війна надовго, а значить буде і другий, і десятий. Десятий мільйон ми зустріли спокійно і без пафосу. Двадцятий не помітили взагалі. На сьогодні ми перейшли позначку сорок мільйонів", - розповіла волонтерка Ольга Кобилинська.

Зараз група продовжує збір коштів на тепловізори, прилади нічного бачення, реанімобілі, та обладнання для підрозділу аеророзвідки "Фурія".