За добу на Донбасі не загинув жоден військовий - штаб АТО

Протягом минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє отримали поранення.

За добу на Донбасі поранено трьох військовослужбовців. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві. Читайте такожУкраїнська армія входить до п'ятірки найсильніших на континенті – Порошенко "Протягом минулої доби внаслідок бойових дій жоден український воїн не загинув, троє отримали поранення", - наголосив Лисенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter