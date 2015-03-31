Бойовики раптово почали ротацію в районі Маріуполя - Тимчук

Замість них прибула бронегрупа з 3-х танків і 4-х ББМ (висунулася до Широкиного), пізніше на вантажівках перекинуто формування у складі 70-80 осіб з мінометами і АГС.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

Він зазначає, що російсько-терористичні війська продовжують нарощувати бойовий потенціал своїх формувань за допомогою поставок матеріально-технічних ресурсів з території Росії.

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За минулу добу зафіксовано переміщення близько 28 транспортних одиниць (в основному через «північний» маршрут).

Активно продовжується перекидання матеріально-технічних ресурсів з боку Луганська і Лутугиного, а також через Красний Луч на Дебальцеве, Стаханов і Первомайськ.