Бойовики вивезли з Донецька до РФ 20 фур з обладнанням промислових підприємств
Про це заявив заступник командувача АТО, полковник Валентин Федичев.
Проросійські бойовики 30 березня вивезли з Донецька до Росії 20 фур з обладнанням промислових підприємств.
Про це заявив заступник командувача АТО, полковник Валентин Федичев, повідомляється на Twitter-сторінці Донецької ОДА, передає Українська правда.
Крім того, за його словами, "Росія примушує бойовиків до миру - значно скорочені поставки палива в "ДНР" та "ЛНР".
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30.03. российские #боевики вывезли из #Донецк'а в #РФ 20 фур с #оборудованием#промпредприятий, - #Федичев#АТО.
— Пресс-служба ДонОГА (@pressdonoda) April 1, 2015
Також Федичев зазначив, що в Горлівці знаходиться 41 несправний танк "ДНР", з яких 5 - повністю виведено з ладу, а 21 потребує капітального ремонту.
Штаб #АТО: В #Горловка находятся 41 неисправный #танк#ДНР, из которых 5 – полностью выведены из строя, 21 – требует капитального ремонта.
— Пресс-служба ДонОГА (@pressdonoda) April 1, 2015