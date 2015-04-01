Бойовики вивезли з Донецька до РФ 20 фур з обладнанням промислових підприємств

Проросійські бойовики 30 березня вивезли з Донецька до Росії 20 фур з обладнанням промислових підприємств.

Про це заявив заступник командувача АТО, полковник Валентин Федичев, повідомляється на Twitter-сторінці Донецької ОДА, передає Українська правда.

Крім того, за його словами, "Росія примушує бойовиків до миру - значно скорочені поставки палива в "ДНР" та "ЛНР".

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Також Федичев зазначив, що в Горлівці знаходиться 41 несправний танк "ДНР", з яких 5 - повністю виведено з ладу, а 21 потребує капітального ремонту.