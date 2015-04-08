Ситуація в Луганській області погіршилася, поранено 2 військових - Москаль

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, бойова ситуація на контрольованій Україною території за минулу добу різко погіршилася.

У Золотому-4 поблизу залізничної колії бійця військового підрозділу обстріляла диверсійна група бойовиків. Із кількома вогнепальними пораненнями постраждалого доставлено до лікарні. А в лісосмузі біля с. Горіхове (Попаснянський район) ще один військовослужбовець підірвався на розтяжці. Зараз він перебуває в лікарні, загрози життю немає. Деталі обох інцидентів з'ясовуються.

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Також зазначається, що на кількох напрямках відбулися перестрілки й бойові зіткнення між українськими силовиками і бойовиками.

У Кримському опорні пункти українських військовослужбовців протягом ночі кілька разів атакували озброєні групи бойовиків, відбувалися бойові зіткнення із застосуванням автоматичної зброї та мінометів. Останнє зіткнення було о 6.00 середи. Населений пункт не постраждав, інформація про поранених серед військових з'ясовується.

Протягом ночі з боку окупованого російськими військами с. Жолобок на автодорозі "Бахмутка" неодноразово велися обстріли 29-го блокпосту, а в сусідній Новотошківці диверсійна група бойовиків наблизилася до опорного пункту військових поблизу шахти й обстріляла його з автоматичної зброї. Після відкриття вогню у відповідь бойовики відійшли. В результаті перестрілки ніхто з наших військових не постраждав.