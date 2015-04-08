Бойовики продовжують вивозити до РФ обладнання з підприємств Донеччини та Луганщини
У штабі АТО кажуть, що бойовики розграбовують окупований Донбас.
Бойовики продовжують вивозити до Росії обладнання з підприємств на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
”Бойовики не переймаються проблемами місцевих мешканців і розграбовують окупований Донбас. За наявною інформацією, бойовики продовжують демонтувати та вивозити до Росії обладнання підприємств з окупованої території”, - наголосив Лисенко.
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Зокрема, речник АТО розповів, що мова йде про Луганський завод прокатних валків і Зуївський енергомеханічний завод, що неподалік міста Харцизьк, які забезпечували роботою тисячі фахівців.