На Луганщині в бою з бойовиками військові знищили два ворожих авто і три кулемети

Про це в п'ятницю повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області.

"Вночі трьома розвідувально-диверсійними групами незаконного збройного формування "ЛНР" із застосуванням стрілецької та снайперської зброї здійснений обстріл батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "КИЇВ-2" та військовослужбовців 24 бригади ЗСУ в районі с. Кримське, Новоайдарського району", - йдеться в повідомленні.

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За даними міліції, під час бойового зіткнення бійцями батальйону і військовослужбовцями були знищені 2 автомобіля терористів: автомобіль "Газель" з мінометом, 3 кулемета "УТЬОС" і автомобіль"ГАЗ-66", який перевозив вибухівку.

Крім цього, як зазначається, зафіксовано втрати живої сили бойовиків. З боку співробітників бійців "КИЇВ-2" і ВСУ втрат немає.