В "Азові" заявляють, що під обстріл бойовиків потрапили житлові будинки у Широкиному
21:14, 21 квітня 2015Війна
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Бойовики відкрили вогонь о 18:40.
REUTERS
Про це повідомляється на сторінці батальйону "Азов" у соцмережі Facebook.
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У батальйоні наголошують, що обстріл почався, щойно представники ОБСЄ покинули Широкине.
О 18:40, як тільки місія ОБСЄ покинула селище Широкине терористи відкрили вогонь з мінометів по позиціях полку "Азов"....Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 21 квітня 2015 р.
"Міни терористів падають в основному по житлових будинках.
З передових позицій полку "Азов" в Широкиному повідомляють, що терористи підтягують танки з населеного пункту Саханка", - сказано в повідомленні "Азова".
Нагадаємо, вчора "Азов" повідомив про обстріл Широкиного з танків і мінометів.
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