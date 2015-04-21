В "Азові" заявляють, що під обстріл бойовиків потрапили житлові будинки у Широкиному

Про це повідомляється на сторінці батальйону "Азов" у соцмережі Facebook.

Читайте такожБойовики з танків обстрілюють позиції "Азову" у Широкиному

У батальйоні наголошують, що обстріл почався, щойно представники ОБСЄ покинули Широкине.

О 18:40, як тільки місія ОБСЄ покинула селище Широкине терористи відкрили вогонь з мінометів по позиціях полку "Азов".... Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 21 квітня 2015 р.

"Міни терористів падають в основному по житлових будинках.

З передових позицій полку "Азов" в Широкиному повідомляють, що терористи підтягують танки з населеного пункту Саханка", - сказано в повідомленні "Азова".

Нагадаємо, вчора "Азов" повідомив про обстріл Широкиного з танків і мінометів.