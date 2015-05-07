Через зростання випадків крадіжок та угонів Москаль наказав посилити контроль на блокпостах (документ)
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль зобов'язав підрозділи збройних сил, прикордонної служби і міліції ретельно перевіряти документи всіх водіїв транспортних засобів, які перетинають блокпости в секторі «А».
Про це повідомляється на персональному сайті керівника регіону.
У разі відсутності, невідповідності або ознак підробки документів затримувати водіїв, пасажирів та транспорт для проведення перевірки.
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Це рішення пов'язане з різким збільшенням кількості крадіжок, угонів і використання автотранспорту в злочинних цілях як цивільними, так і військовими, - наголошується в документі.
Рішення набуває чинності з моменту публікації.
Раніше повідомлялося, що керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль доручив науково обґрунтувати відношення або його відсутність до комуністичного минулого назв окремих населених пунктів області.