Через зростання випадків крадіжок та угонів Москаль наказав посилити контроль на блокпостах (документ)

Про це повідомляється на персональному сайті керівника регіону.

У разі відсутності, невідповідності або ознак підробки документів затримувати водіїв, пасажирів та транспорт для проведення перевірки.

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Це рішення пов'язане з різким збільшенням кількості крадіжок, угонів і використання автотранспорту в злочинних цілях як цивільними, так і військовими, - наголошується в документі.

Рішення набуває чинності з моменту публікації.

Раніше повідомлялося, що керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль доручив науково обґрунтувати відношення або його відсутність до комуністичного минулого назв окремих населених пунктів області.