У "Правому секторі" заявили, що у Пісках майже не залишилось мешканців та вцілілих будинків

В Пісках, що неподалік Донецького аеропорту, мирних мешканців залишилось близько 10-15 осіб, через постійні обстріли з боку бойовиків у селищі майже не залишилось цілих будинків.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомила боєць Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Олена Білозерська.

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"В Пісках, за моїми оцінками, мирних мешканців залишилось приблизно 10-15 осіб - це кілька родин. Цілих будинків там, ну може, один-два на все село. Однозначно решта будинків відновленню не підлягають. Там все треба зносити і відбудовувати наново, як колись побудували наново місто Грозний", - зазначила вона.

Білозерська також повідомила, що окрім Пісків з важкої артилерії бойовики фактично щодня обстрілюють населені пункти Авдіївка, Опитне, Водяне, Тоненьке і Карлівка.