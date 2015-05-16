За добу в зоні АТО загинув один української військовий, троє отримали поранення
13:25, 16 травня 2015Війна
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Бойовики обстрілюють українських військових з усієї наявної у них зброї
REUTERS
За минулу добу в зоні АТО загинув один українській військовий, троє отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій один українській військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення", - сказав Мотузяник.
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