Бойовики ведуть активну радіотехнічну та авіаційну розвідку, на південь від Донецька помічено станцію РТР

Російські терористи ведуть активну радіотехнічну і авіаційну розвідку бойових порядків українських військ.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

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Зафіксовано застосування БПЛА у районі лівого флангу і тилів сектору «А» (у тому числі з території РФ), а також на Приморському напрямку (на північний схід від Маріуполя).

Місцеві спостерігачі зафіксували розгортання на південь від Донецька в районі Оленівки станції радіотехнічної розвідки, ще одна станція РТР виявлена при переміщенні з Єнакієвого до Горлівки.