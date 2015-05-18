Бойовики ведуть активну радіотехнічну та авіаційну розвідку, на південь від Донецька помічено станцію РТР
Також зафіксовано застосування БПЛА в районі лівого флангу і тилів сектора «А» - в тому числі з території РФ.
Російські терористи ведуть активну радіотехнічну і авіаційну розвідку бойових порядків українських військ.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.
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Зафіксовано застосування БПЛА у районі лівого флангу і тилів сектору «А» (у тому числі з території РФ), а також на Приморському напрямку (на північний схід від Маріуполя).
Місцеві спостерігачі зафіксували розгортання на південь від Донецька в районі Оленівки станції радіотехнічної розвідки, ще одна станція РТР виявлена при переміщенні з Єнакієвого до Горлівки.
Оперативні дані групи ИСРоссийско-терористичні війська продовжують здійснювати збройні провокації та обстріл...Posted by Dmitry Tymchuk on 17 травня 2015 р.