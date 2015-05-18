Бойовики ведуть активну радіотехнічну та авіаційну розвідку, на південь від Донецька помічено станцію РТР

08:59, 18 травня 2015
Війна
296 0

Також зафіксовано застосування БПЛА в районі лівого флангу і тилів сектора «А» - в тому числі з території РФ.

REUTERS

Російські терористи ведуть активну радіотехнічну і авіаційну розвідку бойових порядків українських військ.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

Читайте такожСилам АТО вдалося відбити атаки бойовиків в районі Троїцького та на приморському напрямку - Тимчук

Зафіксовано застосування БПЛА у районі лівого флангу і тилів сектору «А» (у тому числі з території РФ), а також на Приморському напрямку (на північний схід від Маріуполя).

Місцеві спостерігачі зафіксували розгортання на південь від Донецька в районі Оленівки станції радіотехнічної розвідки, ще одна станція РТР виявлена при переміщенні з Єнакієвого до Горлівки.

Оперативні дані групи ИСРоссийско-терористичні війська продовжують здійснювати збройні провокації та обстріл...

Posted by Dmitry Tymchuk on 17 травня 2015 р.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter