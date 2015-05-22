Кремлю невигідно визнати наявність російської армії на Донбасі, а вона є – полонений солдат РФ

Як пише Новая газета, Александров заявив, що хотів би мати статус військовополоненого, так як поїхав на Донбас у "відрядження", виконуючи наказ.

"Хотілося б, щоб був військовополоненим. Цей статус мені, скажімо так, подобається більше, ніж статус найманця або бандита. Був наказ (їхати на Донбас), і як військовий я його виконував. Відрядження таке", - підкреслив він.

Читайте такожВійськові розповіли, як затримували російських диверсантів в зоні АТО (відео)

Разом з тим, коментуючи заяви влади Росії, що на території Донбасу немає російської армії, затриманий ГРУшник сказав: "Як бачите, вона є. Просто невигідно зізнаватися в цьому".

Варто також відзначити, що другий узятий в полон російський військовий Євген Єрофєєв, заперечує наявність російських військових на Донбасі.

"Нас спіймали двох людей і хочуть видати за всю армію", - сказав він.

Нагадаємо, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відмовилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, що ніяких російських військових на Донбасі немає", але Міноборони РФ вимагає їх звільнити.

Як повідомляв УНІАН, в СБУ кажуть, що російський консул досі не відвідував у київському Головному військовому госпіталі двох російських диверсантів.

За даними СБУ, ввечері 19 травня затриманим військовослужбовцям ГРУ генштабу збройних сил Російської Федерації капітану Єрофєєву та сержанту Александрову українськими слідчими було особисто оголошено підозри у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258 п. 3 КК України за участь у терористичній діяльності так званої "ЛНР".