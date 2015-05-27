Тіла загиблих в зоні АТО російських солдатів спалюють у мобільних крематоріях – конгресмени США

Про це в ефірі CNN заявив журналіст Джош Роджин з посиланням на двох конгресменів, які нещодавно повернулися з України – голову комітету з питань збройних сил Мака Торнберрі і члена цього комітету, колишнього офіцера ВМС США Сета Мултона, пише Українська правда.

"І коли вони повернулися, то розповіли мені, що, за словами українських і американських чиновників, Росія завезла в Україну мобільні крематорії і використовує їх для знищення доказів про померлих солдатів. Ось як Путін підтримує твердження про те, що Росія не бере участь у війні в Україні і як він приховує справжню ціну свого вторгнення перед міжнародною спільнотою і власним народом", – сказав Роджин.

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За його словами, крематорії, встановлені на вантажівках, насправді призначаються для спалення тварин.

"Є багато російських активістів і українських блогерів, які документують присутність російських солдатів, і є багато історій в інтернеті про їхні смерті, але тіла ніколи не показують. І сім'ї, які залишаються в Росії, дивуються, що трапляється з їхніми рідними. Ось пояснення. Це також показує, як російський уряд, російське військове керівництво обманює власних солдатів", – додав журналіст.

За словами Роджина, широку популярність Путіна в Росії, як і підтримку війни з Україною, можна ослабити.

"Якщо б США могли це викрити і показати його брехню про російське вторгнення, яке детально задокументовано на полі бою –, можливо, ця підтримка б ослабла і, можливо, Путін мусив би змінити свою політику. До того Путін не мотивований щось змінювати, а нестабільність, криза і трагедія в Україні будуть тривати", – вважає журналіст.

Як повідомляв УНІАН, в СБУ наголошували, що тіла російських військових, які загинули в зоні АТО, за наказом Генштабу Росії спалюють за допомогою пересувних крематоріїв.

Раніше блогери виявили ймовірні могили російських спецназівців, які загинули в Україні під час боїв 4-5 травня 2015 року.

Вдалося встановити, що спецназівці загинули або у місті Золоте Попаснянського району Луганської області, або в селі Широкино Донецької області. Загинули військовослужбовці під час боїв, які йшли 4-5 травня 2015 року.

Нагадаємо, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох військовослужбовців Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ капітана Євгена Єрофеєва та сержанта Олександра Алєксандрова.

Вони перебувають у військовому госпіталі в Києві. Обидва заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня.

Тим часом у Кремлі відмовилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, що "ніяких російських військових на Донбасі немає", але Міноборони РФ вимагає їх звільнити.