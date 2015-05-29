СБУ затримала у Молдові одного з ватажків угруповання "Сомалі" (фото)

Бойовик прибув до столиці Молдови літаком російських авіаліній, повідомляє прес-центр СБУ.

Затриманий житель Одеси влітку минулого року пройшов спеціальну військову підготовку на території одного з полігонів у районі Макіївки Донецької області під керівництвом кадрових військовослужбовців ГРУ генштабу збройних сил РФ. Після закінчення курсів йому було присвоєно фейкове офіцерське звання "старший лейтенант".

«Бойовик із серпня 2014-го до травня 2015 року був командиром батареї бойовиків у складі свого терористичного угруповання, відомого як «група Гіві». Він безпосередньо проводив обстріли та координацію вогню по позиціях сил антитерористичної операції, які дислокувались в районах Донецького аеропорту, Сніжного, Іловайська, Дебальцевого та Авдіївки», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМосква офіційно відреклась від затриманих спецназівців РФ, назвавши їх "найманцями" - адвокатПід час обшуку співробітники спецслужб вилучили в затриманого паспорт громадянина України і документи, які доводять його участь у бойових діях на боці терористів «ДНР». Бойовик «захопив» із собою кілька комплектів військової форми з шевронами «1-ї окремої батальйонно-тактичної групи «Сомалі» та «групи Гіві», шеврони ЗС РФ.

Читайте такожМолдова заборонила російські інформаційно-аналітичні передачіУ терориста також вилучено речі, які свідчать про ймовірне залучення російськими спецслужбами до диверсійно-підривної роботи: військові топографічні карти Донецької області та району Амвросіївки із зазначенням місць дислокації формувань ЗСУ, космічний знімок полігону з нанесеними орієнтирами, два флеш-накопичувачі з відомостями окремих «військових формувань «ДНР» з грифами обмеження доступу «для службового користування» і «таємно», 19 плат оперативної пам’яті до комп’ютера, дві сім-карти українського мобільного оператора, USB-модем російського оператора стільникового зв’язку, ключ від сейфа і металева печатка.

Затриманого бойовика доставлено в Україну.