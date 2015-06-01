Про підозру оголосили 313 поплічникам терористів - Аброськін

Про це начальник ГУМВС України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив на прес-конференції, яка була присвячена підведенню підсумків діяльності міліції Донеччини за 5 місяців 2015 року, повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області.

Як зазначається в повідомленні, всього у поточному році на території Донецької області зареєстровано 13 885 кримінальних правопорушень, у т.ч. 5 984 тяжких та особливо тяжких.

Аброськін зазначив, що пріоритетними напрямками роботи міліції Донецької області наразі є виявлення та притягнення до відповідальності активних учасників незаконних збройних формувань та вилучення зброї та вибухівки. Мета заходів - попередження диверсій, протидія терористичній загрозі та захист мирних мешканців.

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«З початку року оголошено про підозру 313 активним учасникам бандформувань та поплічникам терористів, з них 268 особам - за ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» і 45 особам - за ст. 258-3 «Створення терористичної групи чи терористичної організації» Кримінального кодексу України». Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі”, - повідомив Аброськін.

Співробітниками міліції з незаконного обігу вилучено 163 одиниці вогнепальної зброї (кулемети, автомати, карабіни, гвинтівки, пістолети, револьвери, атипова зброя), 52 939 боєприпасів (гранатомети, гранати, патрони, вибухові пристрої, міни, снаряди, детонатори та ін.), а також понад 50 кг вибухових речовин. Відкрито 438 кримінальних проваджень по факту незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Керівник міліції Донеччини нагадав, що окрім «зовнішнього» противника – диверсантів та пособників терористів, що проникають з окупованої території, залишається ворог внутрішній – загальнокримінальна злочинність.

З початку 2015 року вчинено 105 умисних вбивств, з них 76 – розкрито, зокрема низка резонансних, таких, як вбивство співробітника міліції у Маріуполі, розправа над працівником СБУ у Волновасі, розстріл колишнього заступника міського голови Слов`янської міської ради та його водія, вбивство таксиста з Артемівська.

«Зареєстровано 218 розбійних нападів, розкрито 59. Зростання цього виду правопорушень зв’язано з тим, що міліція Донеччини реєструє також розбійні напади, вчинені на тимчасово окупованій території. З початку року зафіксовано 71 такий злочин. Це ж стосується й незаконних заволодінь автотранспортом, яких вчинено всього 382, з яких 165 – в зоні окупації», - зазначив Аброськін, підкреслюється в повідомленні.