Сторони конфлікту на Донбасі досі не надали переліку відведеного важкого озброєння - ОБСЄ

12:28, 08 червня 2015
Війна
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Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що Росія та Україна досі не надали місії інформацію про відведене у зоні АТО важке озброєння та місця його зберігання.

ОБСЄ кожного дня продовжує фіксувати наявність і використання важкого озброєння / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

“Місія не отримала від країн, які підписали Мінські угоди, інформацію про зброю, її розміщення, а також детальний опис місць виведення і збереження цього озброєння. А ця інформація потрібна для того, щоб ми могли спостерігати за процесом відведення озброєння”, - сказав Хуг.

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Разом з тим він вкотре зазначив, що попри запевнення та заяви усіх сторін у тому, що важке озброєння було відведене, місія ОБСЄ кожного дня продовжує фіксувати наявність і використання важкого озброєння в районах, де, згідно з Мінськими угодами, воно не повинно перебувати.

Як повідомляв УНІАН, Мінськими домовленостями від 12 лютого передбачено припинення вогню на Донбасі з 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

Із 00.00 15 лютого на Донбасі оголошено перемир'я і режим припинення вогню, однак терористи постійно порушують режим «тиші».

У штабі АТО заявляють, що Україна здійснила чотири етапи відведення важкого озброєння.

Бойовики також запевняють, що завершили відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, але насправді щодня застосовують його проти українських військових.

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