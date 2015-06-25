Статус учасника бойових дій вже отримали понад 33 тисячі правоохоронців
17:11, 25 червня 2015Війна
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Серед них - 12 тис. 885 міліціонерів та 12 тис. 164 військовослужбовці Національної гвардії України.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.
Також статус учасника бойових дій отримали 8 тис. 192 працівники Державної прикордонної служби та 177 працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО, станом на 23 червня силові відомства загалом видали понад 61 тис. посвідчень учасника бойових дій для бійців АТО.
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