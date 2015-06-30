За добу в зоні АТО поранені троє українських військових

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожБойовики 83 рази обстріляли позиції сил АТО в низці населених пунктів

"В результаті активних бойових дій і провокацій за минулу добу загиблих серед наших військовослужбовців немає, троє отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.

Він зазначив, що троє військових були поранені під час обстрілу бойовиками українських позицій під Донецьком.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО п'ятеро українських військових отримали поранення, загиблих не було.