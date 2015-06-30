За добу в зоні АТО поранені троє українських військових
12:57, 30 червня 2015Війна
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Протягом минулої доби в зоні проведення АТО троє українських військовослужбовців отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"В результаті активних бойових дій і провокацій за минулу добу загиблих серед наших військовослужбовців немає, троє отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.
Він зазначив, що троє військових були поранені під час обстрілу бойовиками українських позицій під Донецьком.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО п'ятеро українських військових отримали поранення, загиблих не було.
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