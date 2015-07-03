Турчинов запевняє, що будівництво оборонних споруд у зоні АТО перебуває на завершальному етапі

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, Турчинов провів нараду в зоні АТО з питань завершення будівництва оборонних споруд за участю віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу, військових керівників секторів зони АТО, керівництва Нацгвардії, Державної прикордонної служби, МВС та Антитерористичного центру СБУ.

"Будівництво оборонних рубежів проводилось значно довше, ніж будо заплановано, але вже підійшло до свого завершального етапу”, - зазначив секретар РНБО, додавши, що значна частина опорних пунктів вже побудована та прийнята ЗСУ. «Будівництво інших захисних позицій буде завершено найближчим часом», - повідомив він.

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Турчинов, говорячи про завдання оборонних споруд, побудованих вздовж лінії зіткнення, наголосив, що вони повинні "зупинити будь-який наступ ворога, в тому числі і за участю регулярних частин збройних сил РФ, та створити передумови для потужної відповіді".

«Інженерна та мінно-загороджувальна інфраструктура, що зводиться навколо опорних пунктів, а також розташування вогневих позицій, повинні не допустити прориву нашої оборони на стиках захисних позицій та стати надійним заслоном від спроб проникнення з окупованої території розвідувально-диверсійних та терористичних груп», - зазначив секретар РНБО.

Особливу увагу Турчинов приділив якості оборонних споруд. «Залізно-бетонні укріплення повинні захистити наших військових навіть від прямого потрапляння снарядів та мін», - наголосив він, звернувши увагу керівництва Генштабу та Міноборони на необхідності проведення ретельної прийомки оборонних споруд, «щоб не було жодних конструктивних недоліків та недоробок, що можуть негативно вплинути на безпеку та захист бійців».

Після наради була проведена перевірка якості виконаних робіт на декількох опорних пунктах, що знаходяться на першій лінії оборони та несуть значне вогневе навантаження під час обстрілів, які, попри Мінські угоди, постійно ведуться російсько-терористичними угрупованнями, зазначається в повідомленні.