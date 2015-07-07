ОБСЄ впродовж вчорашнього дня зафіксувала 60 вибухів в районі Донецького аеропорту

Про це йдеться у звіті місії за 6 липня, опублікованому сьогодні, 7 липня.

Ситуація на території та навколо Донецького аеропорту залишалася напруженою.

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Спостерігачі місії знаходячись на спостережному пункті Спільного центру з контролю та координації на центральному залізничному вокзалі Донецька поміж 7:30 та 17:30 чули 60 вибухів, які були співставні з вхідним і вихідним мінометним вогнем, а також спалахом вогню зі стрілецької зброї, автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та протиповітряних зеніток.

За оцінкою місії, вибухи сталися зі сторони північного сходу, півночі, північного заходу та заходу на відстанях 3-8 км від місця перебування спостерігачів.

Окрім того, місія повідомляє, що ситуація в Широкиному залишається спокійною. Місія перебуваючи на спостережних пунктах, розміщених в 1,5 км та 3,5 км на захід від селища, не зафіксувала жодної військової активності.