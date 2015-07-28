Штаб АТО створить сили негайного реагування на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

"З Широкиного українські військові не виходять, вони залишаються там", - зазначив він.

"Ми очікуємо на підписання угоди про створення буферної зони – це буде означати відхід важких озброєнь від лінії розмежування на 15 км кожна зі сторін – це буде означати обопільне відведення. Якщо ворог його не відводить – ми теж своє великокаліберне озброєння відводити просто так не будемо", - додав Лисенко.

"Зважаючи на ту загрозу, яка є, українське командування прийняло рішення про створення відповідного резерву негайного реагування у випадку активних наступальних дій з боку ворога", - заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО, додавши, що "підрозділи, які мають важке озброєння, знаходяться не дуже далеко, і в ході швидкого маршу вони просто займуть ті позиції, які залишаються за нами".

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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 22 липня доручив членам Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі за результатами засідання, яке відбулося в Мінську 21 липня, підписати угоду, яка б гарантувала створення 30-кілометрової буферної зони вздовж лінії розмежування.

Порошенко висловив сподівання, що це буде реальним початком реального припинення вогню, реального відведення важкої техніки, що в подальшому створить умови для політичної та економічної реінтеграції цих територій до України.