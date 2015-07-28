Сили АТО під Широкиним перевели у режим повної бойової готовності

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

"Зафіксовано цинічне порушення Мінських домовленостей з боку НЗФ у Широкиному: бойовики обстріляли місію ОБСЄ. Поранено 1 спостерігача місії. Йому оперативно надали медичну допомогу", - сказав він.

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"Внаслідок цієї провокації сили АТО під Широкиним перебувають у повній бойовій готовності. У захисників України достатньо сил, щоб перешкодити агресивним намірам ворога", - заявив Лисенко.

"Просимо громадян і ЗМІ не піддаватися паніці: Маріуполь і Широкине є і будуть під контролем української армії", - запевнив речник АП з питань АТО.

Як повідомляв УНІАН, в результаті стрілянини у Широкиному, лідер патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ був травмований уламком бетону, після чого спостерігачі залишили село.